Oppo Realme GT Neo 5 против GT Neo 3T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2023 года Oppo Realme GT Neo 5 с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.62-дюймового Oppo Realme GT Neo 3T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 5
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- На 14% выше плотность пикселей (451 vs 397 PPI)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
- На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1284 и 1022 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 3T
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.74 дюймов
|6.62 дюймов
|Разрешение
|1240 x 2772 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|451 точек на дюйм
|397 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|-
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.9%
|85.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|471 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.85 мм
|162.9 мм
|Ширина
|75.75 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.65 мм
|Вес
|199 граммов
|194.5 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|-
|Пластик
|Материал рамки
|-
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый
|Черный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 870
|Макс. частота
|3190 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|6 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 650
|Частота GPU
|900 МГц
|675 МГц
|FLOPS
|-
|~1372 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT Neo 5 +26%
1284
1022
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT Neo 5 +34%
4323
3219
|CPU
|-
|186018
|GPU
|-
|240437
|Memory
|-
|117538
|UX
|-
|159202
|Total score
|1003103
|706692
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|25 FPS
|Graphics score
|-
|4247
Рейтинг телефонов в AnTuTu 9 (#48 и #158)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|Realme UI 4.0
|Realme UI 4.0
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|150 Вт
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 7 минут)
|Да (50% за 18 минут)
|Время полной зарядки
|0:16 ч.
|0:40 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:03 ч.
|Просмотр видео
|-
|16:40 ч.
|Игры
|-
|05:01 ч.
|Режим ожидания
|-
|118 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|119°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.09"
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT Neo 5 более удачной покупкой.
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