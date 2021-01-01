Главная > Сравнение смартфонов > Realme GT Neo vs Honor 20S – что лучше выбрать?

Oppo Realme GT Neo против Huawei Honor 20S

Оппо Реалми GT Нео
VS
Хуавей Хонор 20S
Oppo Realme GT Neo
Huawei Honor 20S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 марта 2021 года Oppo Realme GT Neo с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.15-дюймового Huawei Honor 20S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 141% выше максимальная яркость экрана (1195 против 495 нит)
  • Комплектуется на 1160 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3340 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
Причины выбрать Huawei Honor 20S
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT Neo
vs
Honor 20S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Максимальная яркость
Realme GT Neo +141%
1195 нит
Honor 20S
495 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 152.9 мм
Ширина 73.3 мм 72.7 мм
Толщина 8.4 мм 7.4 мм
Вес 179 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT Neo +2%
85.9%
Honor 20S
84.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми GT Нео и Хуавей Хонор 20S в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 3000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G51
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
FLOPS - ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT Neo +189%
967
Honor 20S
335
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT Neo +136%
3310
Honor 20S
1402
AnTuTu Benchmark 7
Realme GT Neo
н/д
Honor 20S
137952
AnTuTu Benchmark 8
Realme GT Neo +272%
624980
Honor 20S
167993
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI Realme UI 2.0 Magic 2.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 16 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT Neo vs Huawei Honor 20S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* - Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 21
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT Neo более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A52 или Oppo Realme GT Neo
2. Xiaomi Poco X3 Pro или Oppo Realme GT Neo
3. Oppo Realme X7 Pro или Oppo Realme GT Neo
4. Oppo Realme GT 5G или Oppo Realme GT Neo
5. Oppo Realme Q3 Pro или Oppo Realme GT Neo
6. Huawei Honor 10i или Huawei Honor 20S
7. Xiaomi Redmi Note 8T или Huawei Honor 20S
8. Xiaomi Redmi Note 9S или Huawei Honor 20S
9. Huawei Honor 20 или Huawei Honor 20S
10. Huawei P40 Lite или Huawei Honor 20S

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях