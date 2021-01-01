Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 марта 2021 года Oppo Realme GT Neo с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.5-дюймового Oppo Realme 7, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.