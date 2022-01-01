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Oppo Realme GT Neo 2 против Motorola Moto G200

Оппо Реалми GT Нео 2
VS
Моторола Мото G200
Oppo Realme GT Neo 2
Motorola Moto G200

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 сентября 2021 года Oppo Realme GT Neo 2 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.8-дюймового Motorola Moto G200, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 2
  • На 14% лучшая автономность (36:16 vs 31:47 часов)
  • Стерео динамики
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (655 против 556 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
Причины выбрать Motorola Moto G200
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 Plus

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT Neo 2
vs
Moto G200

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED TFT LCD
Размер 6.62 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 397 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 86.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% -
ШИМ (PWM) 531 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Realme GT Neo 2 +18%
655 нит
Moto G200
556 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 168.07 мм
Ширина 75.8 мм 75.53 мм
Толщина 8.6 мм 8.89 мм
Вес 200 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT Neo 2
85.7%
Moto G200 +1%
86.5%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми GT Нео 2 и Моторола Мото G200 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 888 Plus
Макс. частота 3200 МГц 2995 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 675 МГц 840 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 4 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT Neo 2
1014
Moto G200 +7%
1086
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT Neo 2
3162
Moto G200 +5%
3307
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT Neo 2
720089
Moto G200 +10%
793937
CPU 200911 196956
GPU 241290 301223
Memory 122004 135166
UX 156748 161456
Total score 720089 793937
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 25 FPS -
Graphics score 4228 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0 -
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperDart Charge (97% за 30 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:08 ч. 10:25 ч.
Просмотр видео 18:14 ч. 11:50 ч.
Игры 05:37 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 112 ч. 123 ч.
Общая автономность
Realme GT Neo 2 +14%
36:16 ч.
Moto G200
31:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT Neo 2 vs Motorola Moto G200
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Realme GT Neo 2 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и звук - выбирайте Oppo Realme GT Neo 2, а если производительность и корпус – то Motorola Moto G200.

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