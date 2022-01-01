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Oppo Realme GT Neo 2 против OnePlus 7T

Оппо Реалми GT Нео 2
VS
Ванплас 7Т
Oppo Realme GT Neo 2
OnePlus 7T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 сентября 2021 года Oppo Realme GT Neo 2 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.55-дюймового OnePlus 7T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 2
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3800 мАч
  • Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 23% лучшая автономность (111 vs 90 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать OnePlus 7T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Стабилизация изображения
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (744 против 659 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT Neo 2
vs
OnePlus 7T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.62 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 397 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 86.74%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% 99.6%
ШИМ (PWM) 531 Гц 357 Гц
Время отклика 6 мс 6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme GT Neo 2
659 нит
OnePlus 7T +13%
744 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 160.9 мм
Ширина 75.8 мм 74.5 мм
Толщина 8.6 мм 8.1 мм
Вес 200 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT Neo 2
85.7%
OnePlus 7T +1%
86.74%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми GT Нео 2 и Ванплас 7Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Макс. частота 3200 МГц 2960 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 640
Частота GPU 675 МГц 627 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~1036 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT Neo 2 +37%
1026
OnePlus 7T
750
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT Neo 2 +13%
3194
OnePlus 7T
2837
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT Neo 2 +49%
718663
OnePlus 7T
481747
CPU 199021 134114
GPU 240269 193224
Memory 120236 75810
UX 158781 77034
Total score 718663 481747
3DMark Wild Life Performance
Realme GT Neo 2 +76%
4227
OnePlus 7T
2401
Stability 99% 97%
Graphics test 25 FPS 14 FPS
Graphics score 4227 2401
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
Оболочка UI Realme UI 2.0 OxygenOS 10.0.7
Размер системы из коробки 16 ГБ 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperDart Charge (97% за 30 минут) Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme GT Neo 2 +18%
14:34 ч.
OnePlus 7T
12:11 ч.
Время просмотра видео
Realme GT Neo 2 +22%
22:17 ч.
OnePlus 7T
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Realme GT Neo 2 +10%
32:28 ч.
OnePlus 7T
29:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT Neo 2 vs OnePlus 7T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 117°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Oppo Realme GT Neo 2 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme GT Neo 2
н/д
OnePlus 7T
85.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.04 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Oppo Realme GT Neo 2, а если программное обеспечение, камера, корпус и звук – то OnePlus 7T.

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