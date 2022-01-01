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Oppo Realme GT Neo 2 против OnePlus 8 Pro

Оппо Реалми GT Нео 2
VS
Ванплас 8 Про
Oppo Realme GT Neo 2
OnePlus 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 сентября 2021 года Oppo Realme GT Neo 2 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.78-дюймового OnePlus 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 2
  • На 16% лучшая автономность (36:16 vs 31:10 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Комплектуется на 490 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4510 мАч
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1014 и 903 баллов
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 29% выше плотность пикселей (513 vs 397 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (884 против 655 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT Neo 2
vs
8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.62 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 397 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% 99.9%
ШИМ (PWM) 531 Гц 258 Гц
Время отклика 6 мс 7.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme GT Neo 2
655 нит
8 Pro +35%
884 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 165.3 мм
Ширина 75.8 мм 74.4 мм
Толщина 8.6 мм 8.5 мм
Вес 200 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT Neo 2
85.7%
8 Pro +6%
90.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми GT Нео 2 и Ванплас 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 3200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 650
Частота GPU 675 МГц 587 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT Neo 2 +12%
1014
8 Pro
903
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT Neo 2
3162
8 Pro +6%
3349
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT Neo 2 +7%
720089
8 Pro
674685
CPU 200911 177065
GPU 241290 274995
Memory 122004 95224
UX 156748 128265
Total score 720089 674685
3DMark Wild Life Performance
Realme GT Neo 2 +11%
4228
8 Pro
3820
Stability 99% 99%
Graphics test 25 FPS 22 FPS
Graphics score 4228 3820
PCMark 3.0 score - 11758
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Realme UI 2.0 OxygenOS 12
Размер системы из коробки 16 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4510 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, SuperDart Charge (97% за 30 минут) Да (50% за 23 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:08 ч. 10:42 ч.
Просмотр видео 18:14 ч. 13:39 ч.
Игры 05:37 ч. 05:02 ч.
Режим ожидания 112 ч. 105 ч.
Общая автономность
Realme GT Neo 2 +16%
36:16 ч.
8 Pro
31:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT Neo 2 vs OnePlus 8 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Oppo Realme GT Neo 2 от DxOMark Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Realme GT Neo 2
107
8 Pro +18%
126
Качество видео
Realme GT Neo 2
96
8 Pro +7%
103
Итоговая оценка камеры
Realme GT Neo 2
106
8 Pro +12%
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme GT Neo 2
н/д
8 Pro
84.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение OnePlus 8 Pro. У него лучшие программное обеспечение, камера, корпус и звук.

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