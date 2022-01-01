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Oppo Realme GT Neo 2 против OnePlus Nord N200 5G

Оппо Реалми GT Нео 2
VS
Ванплас Норд N200 5G
Oppo Realme GT Neo 2
OnePlus Nord N200 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 сентября 2021 года Oppo Realme GT Neo 2 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N200 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 2
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX5
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
Причины выбрать OnePlus Nord N200 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT Neo 2
vs
Nord N200 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.62 дюймов 6.49 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 397 точек на дюйм 406 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 83.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.1% -
ШИМ (PWM) 531 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme GT Neo 2
661 нит
Nord N200 5G
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 163.1 мм
Ширина 75.8 мм 74.9 мм
Толщина 8.6 мм 8.3 мм
Вес 200 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IPX5 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT Neo 2 +3%
85.7%
Nord N200 5G
83.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми GT Нео 2 и Ванплас Норд N200 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 3200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 619
Частота GPU 675 МГц 825 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~468 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT Neo 2 +100%
1025
Nord N200 5G
513
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT Neo 2 +98%
3197
Nord N200 5G
1613
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT Neo 2 +153%
724925
Nord N200 5G
286528
CPU 200123 95405
GPU 238160 65526
Memory 123317 49913
UX 160428 73615
Total score 724925 286528
3DMark Wild Life Performance
Realme GT Neo 2 +337%
4235
Nord N200 5G
969
Stability 99% -
Graphics test 25 FPS 5 FPS
Graphics score 4235 969
PCMark 3.0 score - 7082
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0 OxygenOS 11
Размер системы из коробки 16 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperDart Charge (97% за 30 минут) Да (50% за 53 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 2:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:08 ч. -
Просмотр видео 18:14 ч. -
Игры 05:37 ч. -
Режим ожидания 112 ч. -
Общая автономность
Realme GT Neo 2
36:16 ч.
Nord N200 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT Neo 2 vs OnePlus Nord N200 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9280 x 6920 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Realme GT Neo 2 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 13
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT Neo 2 более удачной покупкой.

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