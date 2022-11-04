Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2022 года Oppo Realme GT2 Explorer Master с экраном 6.7" и чипом Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.