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Oppo Realme GT2 Explorer Master против Google Pixel 7 Pro

Оппо Реалми GT2 Explorer Master
VS
Гугл Пиксель 7 Про
Oppo Realme GT2 Explorer Master
Google Pixel 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 июля 2022 года Oppo Realme GT2 Explorer Master с экраном 6.7" и чипом Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT2 Explorer Master
  • На 36% лучшая автономность (38:58 vs 28:42 часов)
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1330 и 1048 баллов
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 30% выше плотность пикселей (512 vs 393 PPI)
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (1084 против 793 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT2 Explorer Master
vs
Pixel 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 88.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme GT2 Explorer Master
793 нит
Pixel 7 Pro +37%
1084 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.3 мм 162.9 мм
Ширина 74.3 мм 76.6 мм
Толщина 8.2 мм 8.9 мм
Вес 195 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый, Белый, Золотой Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми GT2 Explorer Master и Гугл Пиксель 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 Google Tensor G2
Макс. частота 3190 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G710 MP7
Частота GPU 900 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 269475 216931
GPU 437498 296692
Memory 176341 134893
UX 176240 152600
Total score 1057431 797870
3DMark Wild Life Performance
Stability 93% -
Graphics test 61 FPS -
Graphics score 10270 -
PCMark 3.0 score 15682 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI Realme UI 3.0 Stock Android

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 100 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (99% за 30 минут) Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч. 1:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:52 ч. 09:40 ч.
Просмотр видео 16:32 ч. 13:59 ч.
Игры 05:17 ч. 05:32 ч.
Режим ожидания 152 ч. 87 ч.
Общая автономность
Realme GT2 Explorer Master +36%
38:58 ч.
Pixel 7 Pro
28:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT2 Explorer Master vs Google Pixel 7 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 150° 126°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей - 10.8 мегапикселей
Апертура f/2.5 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.13" -
Разрешение видео - 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Oppo Realme GT2 Explorer Master, а если дисплей, камера и звук – то Google Pixel 7 Pro.

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Мнение пользователей

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Никита 04 ноября 2022 11:44
У пикселя дисплей не amoled, a qhd+.
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