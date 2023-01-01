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Realme GT2 Pro против Apple iPhone 14 Pro

Оппо Realme GT2 Про
VS
Эпл Айфон 14 Про
Realme GT2 Pro
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Realme GT2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme GT2 Pro
  • Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3200 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 14% выше плотность пикселей (526 vs 460 PPI)
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 131% выше максимальная яркость экрана (1790 против 774 нит)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Realme
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
GT2 Pro
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.6% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.7% 99.8%
ШИМ (PWM) 367 Гц 240 Гц
Время отклика 10 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
GT2 Pro
774 нит
iPhone 14 Pro +131%
1790 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 147.5 мм
Ширина 74.7 мм 71.5 мм
Толщина 8.2 мм 7.85 мм
Вес 189 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
GT2 Pro +2%
88.6%
iPhone 14 Pro
87%

Производительность

Тестируем Оппо Realme GT2 Про и Эпл Айфон 14 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Apple A16 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 818 МГц -
FLOPS ~2236 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GT2 Pro
1236
iPhone 14 Pro +50%
1848
Geekbench 5 (многоядерный)
GT2 Pro
3490
iPhone 14 Pro +52%
5305
AnTuTu Benchmark 9
GT2 Pro +10%
1031657
iPhone 14 Pro
940705
CPU 249768 253169
GPU 448381 394023
Memory 172528 149281
UX 166045 145972
Total score 1031657 940705
3DMark Wild Life Performance
GT2 Pro
9417
iPhone 14 Pro +5%
9874
Пиковая температура корпуса 47.4 °C 41.2 °C
Stability 65% 79%
Graphics test 56 FPS 59 FPS
Graphics score 9417 9874
PCMark 3.0
GT2 Pro
13324
iPhone 14 Pro
н/д
Web score 10027 -
Video editing 5941 -
Photo editing 40657 -
Data manipulation 9260 -
Writing score 20014 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.2)
Оболочка UI Realme UI 4.0 -
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (91% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:59 ч. 12:35 ч.
Просмотр видео 16:07 ч. 15:45 ч.
Игры 05:15 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 115 ч. 120 ч.
Общая автономность
GT2 Pro
35:02 ч.
iPhone 14 Pro +3%
36:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme GT2 Pro vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 150° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 3 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 3 МП
- Апертура: f/3.3
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Realme GT2 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
GT2 Pro
126
iPhone 14 Pro +13%
143
Качество видео
GT2 Pro
109
iPhone 14 Pro +37%
149
Итоговая оценка камеры
GT2 Pro
120
iPhone 14 Pro +22%
146

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
GT2 Pro
89.5 дБ
iPhone 14 Pro
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.

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