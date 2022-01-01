Oppo Realme GT2 Pro против Huawei Honor 70
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Oppo Realme GT2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.67-дюймового Huawei Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme GT2 Pro
- Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 33% выше плотность пикселей (526 vs 395 PPI)
- На 8% лучшая автономность (35:14 vs 32:36 часов)
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
- На 33% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1227 и 923 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 70
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
61
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|526 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.6%
|90.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|96.7%
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|61 Гц
|Время отклика
|10 мс
|2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.2 мм
|161.4 мм
|Ширина
|74.7 мм
|73.3 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.91 мм
|Вес
|189 граммов
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Зеленый
|Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Макс. частота
|3000 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 642L
|Частота GPU
|818 МГц
|500 МГц
|FLOPS
|~2236 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT2 Pro +33%
1227
923
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT2 Pro +24%
3473
2795
|CPU
|249768
|162664
|GPU
|448381
|166021
|Memory
|172528
|87124
|UX
|166045
|129564
|Total score
|1032325
|538346
|Stability
|65%
|-
|Graphics test
|56 FPS
|15 FPS
|Graphics score
|9440
|2633
|PCMark 3.0 score
|12843
|11384
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 12
|Оболочка UI
|Realme UI 3.0
|Magic UI 6.1
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (91% за 30 минут)
|Да (71% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|0:50 ч.
|Веб-серфинг
|12:08 ч.
|12:02 ч.
|Просмотр видео
|16:07 ч.
|14:45 ч.
|Игры
|05:27 ч.
|04:54 ч.
|Режим ожидания
|115 ч.
|100 ч.
Рейтинг автономной работы смартфонов (#88 и #142)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|54 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8768 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|150°
|122°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 3 МП)
|3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 3 МП
- Апертура: f/3.3
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Oppo Realme GT2 Pro от DxOMark
|Примеры фото Huawei Honor 70 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Realme GT2 Pro +10%
126
Качество видео
109
Honor 70 +18%
129
Итоговая оценка камеры
Realme GT2 Pro +4%
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT2 Pro более удачной покупкой.
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