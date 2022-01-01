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Oppo Realme GT2 Pro против Motorola Edge+ (2022)

Оппо Realme GT2 Про
VS
Моторола Эдж+ (2022)
Oppo Realme GT2 Pro
Motorola Edge+ (2022)

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Oppo Realme GT2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Motorola Edge+ (2022), который имеет процессор Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT2 Pro
  • На 46% лучшая автономность (117 vs 80 часов)
  • На 30% выше плотность пикселей (509 vs 393 PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (784 против 688 нит)
Причины выбрать Motorola Edge+ (2022)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Тонкие рамки – на 12.6% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT2 Pro
vs
Edge+ (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 509 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.8% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.7% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 10 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Realme GT2 Pro +14%
784 нит
Edge+ (2022)
688 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 163.06 мм
Ширина 74.7 мм 75.95 мм
Толщина 8.2 мм 8.79 мм
Вес 189 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT2 Pro
74.8%
Edge+ (2022) +17%
87.4%

Производительность

Тестируем Оппо Realme GT2 Про и Моторола Эдж+ (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 249768 -
GPU 448381 -
Memory 172528 -
UX 166045 -
Total score 1040630 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 63% -
Graphics test 57 FPS -
Graphics score 9600 -
PCMark 3.0 score 13619 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0 -
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (91% за 30 минут) Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 0:53 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme GT2 Pro +10%
13:14 ч.
Edge+ (2022)
12:00 ч.
Время просмотра видео
Realme GT2 Pro +27%
20:45 ч.
Edge+ (2022)
16:12 ч.
Время разговора (3G)
Realme GT2 Pro +81%
35:28 ч.
Edge+ (2022)
19:52 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT2 Pro vs Motorola Edge+ (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 150° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 3 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", OmniVision OV50A (CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - 3 МП
- Апертура: f/3.3
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 60 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 10000 x 6000
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.6 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme GT2 Pro
89.5 дБ
Edge+ (2022)
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и звук - выбирайте Oppo Realme GT2 Pro, а если камера и корпус – то Motorola Edge+ (2022).

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