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Oppo Realme GT2 Pro против OnePlus 10T 5G

Оппо Realme GT2 Про
VS
Ванплас 10T 5G
Oppo Realme GT2 Pro
OnePlus 10T 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Oppo Realme GT2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового OnePlus 10T 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT2 Pro
  • На 34% выше плотность пикселей (526 vs 394 PPI)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
Причины выбрать OnePlus 10T 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT2 Pro
vs
10T 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.6% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.7% 99.6%
ШИМ (PWM) 367 Гц 360 Гц
Время отклика 10 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme GT2 Pro
775 нит
10T 5G +5%
815 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 163 мм
Ширина 74.7 мм 75.4 мм
Толщина 8.2 мм 8.75 мм
Вес 189 граммов 203.5 грамма
Водонепроницаемость Нет IP54
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT2 Pro +1%
88.6%
10T 5G
87.9%

Производительность

Тестируем Оппо Realme GT2 Про и Ванплас 10T 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 900 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT2 Pro
1227
10T 5G +7%
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT2 Pro
3473
10T 5G +12%
3905
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT2 Pro +3%
1032325
10T 5G
999014
CPU 249768 247669
GPU 448381 439011
Memory 172528 146080
UX 166045 170563
Total score 1032325 999014
3DMark Wild Life Performance
Realme GT2 Pro
9440
10T 5G +10%
10404
Stability 65% -
Graphics test 56 FPS 62 FPS
Graphics score 9440 10404
PCMark 3.0 score 12843 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0 OxygenOS 12.1
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (91% за 30 минут) Да (68% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 0:19 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:08 ч. 11:17 ч.
Просмотр видео 16:07 ч. 16:57 ч.
Игры 05:27 ч. 05:37 ч.
Режим ожидания 115 ч. 97 ч.
Общая автономность
Realme GT2 Pro +6%
35:14 ч.
10T 5G
33:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT2 Pro vs OnePlus 10T 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 150° 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 3 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 3 МП
- Апертура: f/3.3
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Realme GT2 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme GT2 Pro +7%
89.5 дБ
10T 5G
84 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Август 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение OnePlus 10T 5G. У него лучшие программное обеспечение и корпус.

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