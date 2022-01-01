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Oppo Realme GT2 Pro против OnePlus Ace

Оппо Realme GT2 Про
VS
Ванплас Эйс
Oppo Realme GT2 Pro
OnePlus Ace

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Oppo Realme GT2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового OnePlus Ace, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Max и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT2 Pro
  • На 34% выше плотность пикселей (526 vs 394 PPI)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1227 и 992 баллов
Причины выбрать OnePlus Ace
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT2 Pro
vs
OnePlus Ace

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.6% 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.7% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 10 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme GT2 Pro
775 нит
OnePlus Ace
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 163.3 мм
Ширина 74.7 мм 75.5 мм
Толщина 8.2 мм 8.2 мм
Вес 189 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT2 Pro +1%
88.6%
OnePlus Ace
87.6%

Производительность

Тестируем Оппо Realme GT2 Про и Ванплас Эйс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 MediaTek Dimensity 8100 Max
Макс. частота 3000 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G610 MC6
Частота GPU 818 МГц 912 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT2 Pro +24%
1227
OnePlus Ace
992
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT2 Pro
3473
OnePlus Ace +7%
3709
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT2 Pro +34%
1032325
OnePlus Ace
769805
CPU 249768 191540
GPU 448381 310882
Memory 172528 130152
UX 166045 144745
Total score 1032325 769805
3DMark Wild Life Performance
Realme GT2 Pro +69%
9440
OnePlus Ace
5593
Stability 65% 98%
Graphics test 56 FPS 33 FPS
Graphics score 9440 5593
PCMark 3.0 score 12843 10141
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0 ColorOS 12.1
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (91% за 30 минут) Да (50% за 5 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 0:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:08 ч. -
Просмотр видео 16:07 ч. -
Игры 05:27 ч. -
Режим ожидания 115 ч. -
Общая автономность
Realme GT2 Pro
35:14 ч.
OnePlus Ace
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT2 Pro vs OnePlus Ace
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 150° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 3 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 3 МП
- Апертура: f/3.3
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Realme GT2 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme GT2 Pro
89.5 дБ
OnePlus Ace
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и звук - выбирайте Oppo Realme GT2 Pro, а если программное обеспечение и корпус – то OnePlus Ace.

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