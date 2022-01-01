Oppo Realme GT2 Pro против OnePlus Ace
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Oppo Realme GT2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового OnePlus Ace, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Max и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme GT2 Pro
- На 34% выше плотность пикселей (526 vs 394 PPI)
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1227 и 992 баллов
Причины выбрать OnePlus Ace
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|526 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|950 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.6%
|87.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|96.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|-
|Время отклика
|10 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.2 мм
|163.3 мм
|Ширина
|74.7 мм
|75.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.2 мм
|Вес
|189 граммов
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Зеленый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|MediaTek Dimensity 8100 Max
|Макс. частота
|3000 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|6 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Mali-G610 MC6
|Частота GPU
|818 МГц
|912 МГц
|FLOPS
|~2236 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT2 Pro +24%
1227
992
Geekbench 5 (многоядерный)
3473
OnePlus Ace +7%
3709
|CPU
|249768
|191540
|GPU
|448381
|310882
|Memory
|172528
|130152
|UX
|166045
|144745
|Total score
|1032325
|769805
|Stability
|65%
|98%
|Graphics test
|56 FPS
|33 FPS
|Graphics score
|9440
|5593
|PCMark 3.0 score
|12843
|10141
Таблица смартфонов в AnTuTu (#18 и #97)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 12
|Оболочка UI
|Realme UI 3.0
|ColorOS 12.1
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|150 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (91% за 30 минут)
|Да (50% за 5 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|0:18 ч.
|Веб-серфинг
|12:08 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:07 ч.
|-
|Игры
|05:27 ч.
|-
|Режим ожидания
|115 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|150°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 3 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 3 МП
- Апертура: f/3.3
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Oppo Realme GT2 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|1/3.09"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
126
Качество видео
109
Итоговая оценка камеры
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и звук - выбирайте Oppo Realme GT2 Pro, а если программное обеспечение и корпус – то OnePlus Ace.
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