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Oppo Realme GT2 Pro против Find X5 Pro

Оппо Realme GT2 Про
VS
Оппо Find X5 Про
Oppo Realme GT2 Pro
Oppo Find X5 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Oppo Realme GT2 Pro с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Oppo Find X5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT2 Pro
  • Весит на 29 граммов меньше
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1228 и 992 баллов
Причины выбрать Oppo Find X5 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Тонкие рамки – на 14.8% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более новая ОС: Android 12.1 против 12
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT2 Pro
vs
Find X5 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 509 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 74.8% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.7% 98.1%
ШИМ (PWM) 367 Гц 361 Гц
Время отклика 10 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Realme GT2 Pro +5%
775 нит
Find X5 Pro
741 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 163.7 мм
Ширина 74.7 мм 73.9 мм
Толщина 8.2 мм 8.5 мм
Вес 189 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT2 Pro
74.8%
Find X5 Pro +20%
89.6%

Производительность

Тестируем Оппо Realme GT2 Про и Оппо Find X5 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT2 Pro +24%
1228
Find X5 Pro
992
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT2 Pro +2%
3492
Find X5 Pro
3432
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT2 Pro
1027417
Find X5 Pro
н/д
CPU 249768 -
GPU 448381 -
Memory 172528 -
UX 166045 -
Total score 1027417 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 63% -
Graphics test 57 FPS -
Graphics score 9600 -
PCMark 3.0 score 13619 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12.1
Оболочка UI Realme UI 3.0 ColorOS 12.1
Размер системы из коробки 21 ГБ 24.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (91% за 30 минут) Да (91% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 0:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme GT2 Pro
13:14 ч.
Find X5 Pro
н/д
Время просмотра видео
Realme GT2 Pro
20:45 ч.
Find X5 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Realme GT2 Pro
35:28 ч.
Find X5 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT2 Pro vs Oppo Find X5 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 150° 110°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 3 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 3 МП
- Апертура: f/3.3
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6560 x 4928
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 21 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme GT2 Pro
89.5 дБ
Find X5 Pro
89.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Oppo Find X5 Pro, а если производительность – то Oppo Realme GT2 Pro.

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