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Oppo Realme GT2 против Huawei Honor 80 SE

Оппо Realme GT2
VS
Хуавей Хонор 80 SE
Oppo Realme GT2
Huawei Honor 80 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Oppo Realme GT2 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.67-дюймового Huawei Honor 80 SE, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme GT2
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Стерео динамики
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1127 и 738 баллов
Причины выбрать Huawei Honor 80 SE
  • На 12% выше плотность пикселей (444 vs 398 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 19.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT2
vs
Honor 80 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.62 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 444 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 750 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 90.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% -
ШИМ (PWM) 495 Гц -
Время отклика 8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme GT2
843 нит
Honor 80 SE
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 161.3 мм
Ширина 75.8 мм 73.4 мм
Толщина 8.6 мм 7.7 мм
Вес 194.5 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Синий Черный, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT2
85.7%
Honor 80 SE +6%
90.7%

Производительность

Тестируем Оппо Realme GT2 и Хуавей Хонор 80 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G68 MC4
Частота GPU 840 МГц 900 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT2 +53%
1127
Honor 80 SE
738
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT2 +59%
3480
Honor 80 SE
2183
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT2 +84%
817202
Honor 80 SE
442955
CPU 208541 -
GPU 315588 -
Memory 142249 -
UX 157486 -
Total score 817202 442955
3DMark Wild Life Performance
Realme GT2
5835
Honor 80 SE
н/д
Stability 70% -
Graphics test 34 FPS -
Graphics score 5835 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0 MagicOS 7.0
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (97% за 30 минут) Да (80% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:31 ч. -
Просмотр видео 18:07 ч. -
Игры 05:31 ч. -
Режим ожидания 96 ч. -
Общая автономность
Realme GT2
36:57 ч.
Honor 80 SE
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme GT2 vs Huawei Honor 80 SE
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.13" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme GT2
85.7 дБ
Honor 80 SE
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT2 более удачной покупкой.

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