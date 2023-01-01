Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2022 года Realme GT2 с экраном 6.62" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.74-дюймового Realme GT Neo 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.