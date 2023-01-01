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Realme GT3 против Apple iPhone 14 Pro

Оппо реалми GT3
VS
Эпл Айфон 14 Про
Realme GT3
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Realme GT3 с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme GT3
  • На 0.64" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 3200 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 85% выше максимальная яркость экрана (1790 против 970 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Realme
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1848 и 1261 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT3
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.74 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme GT3
970 нит
iPhone 14 Pro +85%
1790 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 147.5 мм
Ширина 75.8 мм 71.5 мм
Толщина 8.9 мм 7.85 мм
Вес 199 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT3 +1%
87.9%
iPhone 14 Pro
87%

Производительность

Тестируем Оппо реалми GT3 и Эпл Айфон 14 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A16 Bionic
Макс. частота 3190 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT3
1261
iPhone 14 Pro +47%
1848
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT3
3896
iPhone 14 Pro +36%
5305
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT3 +14%
1069053
iPhone 14 Pro
940705
CPU - 253169
GPU - 394023
Memory - 149281
UX - 145972
Total score 1069053 940705
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 41.2 °C
Stability - 79%
Graphics test - 59 FPS
Graphics score - 9874
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.2)
Оболочка UI Realme UI 4.0 -

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 240 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 4 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:11 ч. 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:11 ч. 12:35 ч.
Просмотр видео 15:03 ч. 15:45 ч.
Игры 04:53 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 146 ч. 120 ч.
Общая автономность
Realme GT3
35:34 ч.
iPhone 14 Pro +2%
36:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme GT3 vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/1.9
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme GT3
н/д
iPhone 14 Pro
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.

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