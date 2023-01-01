Realme GT3 против Oppo Find X5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Realme GT3 с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.55-дюймового Oppo Find X5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Realme GT3
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- На 8% лучшая автономность (35:34 vs 32:53 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 1 год новее
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 21% выше максимальная яркость экрана (980 против 813 нит)
- На 12% выше плотность пикселей (451 vs 402 PPI)
- На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1275 и 1129 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Find X5
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
- Функция реверсивной зарядки
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
93
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
77
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
88
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
79
77
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.74 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1240 x 2772 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|451 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|87.9%
|89%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|160.3 мм
|Ширина
|75.8 мм
|72.6 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.7 мм
|Вес
|199 граммов
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Черный, Белый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|3190 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|6 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 660
|Частота GPU
|900 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~1720 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT3 +13%
1275
1129
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT3 +6%
3939
3713
|Stability
|-
|63%
|Graphics test
|-
|34 FPS
|Graphics score
|-
|5829
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark (#30 и #109)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12.1 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|Realme UI 4.0
|ColorOS 12.1
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|240 Вт
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (30 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 4 минут)
|Да (94% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:11 ч.
|0:42 ч.
|Веб-серфинг
|10:11 ч.
|11:53 ч.
|Просмотр видео
|15:03 ч.
|16:27 ч.
|Игры
|04:53 ч.
|05:20 ч.
|Режим ожидания
|146 ч.
|92 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|110°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 13 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Oppo Find X5 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.5
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|25 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.09"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
101
Итоговая оценка камеры
122
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Realme GT3, а если коммуникации и корпус – то Oppo Find X5.
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