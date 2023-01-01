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Realme GT3 против Oppo Find X5

Оппо реалми GT3
VS
Оппо Find X5
Realme GT3
Oppo Find X5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Realme GT3 с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.55-дюймового Oppo Find X5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme GT3
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 8% лучшая автономность (35:34 vs 32:53 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (980 против 813 нит)
  • На 12% выше плотность пикселей (451 vs 402 PPI)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1275 и 1129 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Find X5
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT3
vs
Find X5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.74 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme GT3 +21%
980 нит
Find X5
813 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 160.3 мм
Ширина 75.8 мм 72.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.7 мм
Вес 199 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT3
87.9%
Find X5 +1%
89%

Производительность

Тестируем Оппо реалми GT3 и Оппо Find X5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3190 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 660
Частота GPU 900 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT3 +13%
1275
Find X5
1129
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT3 +6%
3939
Find X5
3713
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT3 +32%
1080557
Find X5
817114
3DMark Wild Life Performance
Realme GT3
н/д
Find X5
5829
Stability - 63%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5829
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12.1 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Realme UI 4.0 ColorOS 12.1

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 240 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 4 минут) Да (94% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:11 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:11 ч. 11:53 ч.
Просмотр видео 15:03 ч. 16:27 ч.
Игры 04:53 ч. 05:20 ч.
Режим ожидания 146 ч. 92 ч.
Общая автономность
Realme GT3 +8%
35:34 ч.
Find X5
32:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme GT3 vs Oppo Find X5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 110°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Oppo Find X5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6560 x 4928
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм 25 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Realme GT3
н/д
Find X5
129
Качество видео
Realme GT3
н/д
Find X5
101
Итоговая оценка камеры
Realme GT3
н/д
Find X5
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Realme GT3, а если коммуникации и корпус – то Oppo Find X5.

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