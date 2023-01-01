Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2023 года Realme GT3 с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.74-дюймового Oppo Find X6, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9200 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.