Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2021 года Oppo Realme Narzo 30 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.67-дюймового Huawei Honor 10X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.