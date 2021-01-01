Главная > Сравнение смартфонов > Realme Narzo 30 5G vs Honor X10 – что лучше выбрать?

Oppo Realme Narzo 30 5G против Huawei Honor X10

Оппо Реалми Нарзо 30 5G
VS
Хуавей Хонор X10
Oppo Realme Narzo 30 5G
Huawei Honor X10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2021 года Oppo Realme Narzo 30 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.63-дюймового Huawei Honor X10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 30 5G
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (600 против 456 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 18 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor X10
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 638 и 577 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme Narzo 30 5G
vs
Honor X10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.63 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 84.7%
Максимальная яркость
Realme Narzo 30 5G +32%
600 нит
Honor X10
456 нит

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 163.7 мм
Ширина 74.8 мм 76.5 мм
Толщина 8.5 мм 8.8 мм
Вес 185 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серебряный Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme Narzo 30 5G
83.9%
Honor X10 +1%
84.7%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми Нарзо 30 5G и Хуавей Хонор X10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G HiSilicon Kirin 820
Макс. частота 2200 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.22 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.36 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MP6
Частота GPU 955 МГц 850 МГц
FLOPS - ~579 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme Narzo 30 5G
1782
Honor X10 +37%
2438
AnTuTu Benchmark 8
Realme Narzo 30 5G
307423
Honor X10 +22%
376314

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI Realme UI 2.0 Magic UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (60% за 45 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme Narzo 30 5G vs Huawei Honor X10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7864 x 5200
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.1 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 21
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Huawei Honor X10, а если дисплей и автономность – то Oppo Realme Narzo 30 5G.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Oppo Realme Narzo 30 5G против Xiaomi Poco X3 NFC
2. Oppo Realme Narzo 30 5G против Xiaomi Redmi Note 10 Pro
3. Oppo Realme Narzo 30 5G против Xiaomi Poco X3 Pro
4. Oppo Realme Narzo 30 5G против Oppo Realme X7
5. Oppo Realme Narzo 30 5G против Oppo Realme 7 5G
6. Huawei Honor X10 против Xiaomi Mi 9T
7. Huawei Honor X10 против Huawei Honor 20
8. Huawei Honor X10 против Huawei Honor 9X
9. Huawei Honor X10 против Huawei P40 Lite
10. Huawei Honor X10 против Xiaomi Poco X2

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях