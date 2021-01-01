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Oppo Realme Narzo 30 5G против Infinix Note 10 Pro

Оппо Реалми Нарзо 30 5G
VS
Инфиникс Ноут 10 Про
Oppo Realme Narzo 30 5G
Infinix Note 10 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2021 года Oppo Realme Narzo 30 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.95-дюймового Infinix Note 10 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 30 5G
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (595 против 416 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 560 и 435 баллов
  • Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Infinix Note 10 Pro
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme Narzo 30 5G
vs
Note 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 84.8%
Тестирование дисплея
Время отклика - 20.6 мс
Контрастность - 2155:1
Максимальная яркость
Realme Narzo 30 5G +43%
595 нит
Note 10 Pro
416 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 172.8 мм
Ширина 74.8 мм 78.3 мм
Толщина 8.5 мм 7.8 мм
Вес 185 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебряный Черный, Фиолетовый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми Нарзо 30 5G и Инфиникс Ноут 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G MediaTek Helio G95
Макс. частота 2200 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 955 МГц 900 МГц
FLOPS - ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (81% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme Narzo 30 5G vs Infinix Note 10 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 6912 x 9216
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3456 x 4608
Апертура f/2.1 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Oppo Realme Narzo 30 5G, а если камера и звук – то Infinix Note 10 Pro.

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