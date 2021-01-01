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Oppo Realme Narzo 30 5G против Realme 5

Оппо Реалми Нарзо 30 5G
VS
Оппо Реалми 5
Oppo Realme Narzo 30 5G
Oppo Realme 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2021 года Oppo Realme Narzo 30 5G с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.5-дюймового Oppo Realme 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 30 5G
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (600 против 486 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Oppo Realme 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme Narzo 30 5G
vs
Realme 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 82.7%
Максимальная яркость
Realme Narzo 30 5G +23%
600 нит
Realme 5
486 нит

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 164.4 мм
Ширина 74.8 мм 75.6 мм
Толщина 8.5 мм 9.3 мм
Вес 185 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебряный Синий кристалл, Фиолетовый кристалл
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme Narzo 30 5G +1%
83.9%
Realme 5
82.7%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми Нарзо 30 5G и Оппо Реалми 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 7 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 610
Частота GPU 955 МГц 600 МГц
FLOPS - ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme Narzo 30 5G +40%
1782
Realme 5
1273
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Realme Narzo 30 5G +118%
307423
Realme 5
141187

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI 2.0 ColorOS 7

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme Narzo 30 5G
н/д
Realme 5
21:11 ч.
Время просмотра видео
Realme Narzo 30 5G
н/д
Realme 5
20:02 ч.
Время разговора (3G)
Realme Narzo 30 5G
н/д
Realme 5
47:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme Narzo 30 5G vs Oppo Realme 5
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4208 x 3120
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года Август 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол		 - Телефон
- Адаптер питания (10Вт)
- Кабель microUSB
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme Narzo 30 5G более удачной покупкой.

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