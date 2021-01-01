Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 мая 2021 года Oppo Realme Narzo 30 с экраном 6.5" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.