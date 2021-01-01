Главная > Сравнение смартфонов > Realme Narzo 30 vs Hot 11S – что лучше выбрать?

Oppo Realme Narzo 30 против Infinix Hot 11S

Оппо Реалми Нарзо 30
VS
Инфиникс Хот 11S
Oppo Realme Narzo 30
Infinix Hot 11S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 мая 2021 года Oppo Realme Narzo 30 с экраном 6.5" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 30
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (575 против 499 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 517 и 371 баллов
Причины выбрать Infinix Hot 11S
  • Стерео динамики
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme Narzo 30
vs
Hot 11S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 83.5%
Максимальная яркость
Realme Narzo 30 +15%
575 нит
Hot 11S
499 нит

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 168.9 мм
Ширина 75.4 мм 77 мм
Толщина 9.4 мм 8.8 мм
Вес 192 грамма 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый Черный, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Realme Narzo 30
83.4%
Hot 11S
83.5%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми Нарзо 30 и Инфиникс Хот 11S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G52 MC2
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme Narzo 30 +39%
517
Hot 11S
371
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme Narzo 30 +25%
1669
Hot 11S
1339
AnTuTu Benchmark 9
Realme Narzo 30 +46%
312221
Hot 11S
213279
CPU 94181 67907
GPU 81936 39212
Memory 55490 39778
UX 82462 67386
Total score 312221 213279
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 8 FPS -
Graphics score 1475 -
PCMark 3.0 score 10262 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Dart Charge (50% за 26 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme Narzo 30 vs Infinix Hot 11S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4864 x 2736
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.1 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Oppo Realme Narzo 30, а если камера и звук – то Infinix Hot 11S.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco M3 и Oppo Realme Narzo 30
2. Xiaomi Redmi Note 10 и Oppo Realme Narzo 30
3. Oppo Realme Narzo 30 5G и Oppo Realme Narzo 30
4. Oppo Realme Narzo 30 Pro 5G и Oppo Realme Narzo 30
5. Xiaomi Redmi 10 и Infinix Hot 11S
6. Oppo Realme C25s и Infinix Hot 11S
7. Infinix Hot 10s и Infinix Hot 11S
8. Oppo Realme Narzo 50A и Infinix Hot 11S

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры