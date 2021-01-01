Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 мая 2021 года Oppo Realme Narzo 30 с экраном 6.5" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.4-дюймового Oppo Realme 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.