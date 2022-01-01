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Oppo Realme Narzo 30A против Realme C25Y

Оппо Реалми Нарзо 30А
VS
Оппо Реалми C25Y
Oppo Realme Narzo 30A
Oppo Realme C25Y

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2021 года Oppo Realme Narzo 30A с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Oppo Realme C25Y, который имеет процессор Unisoc T610 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 30A
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (466 против 399 нит)
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 383 и 343 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo Realme C25Y
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme Narzo 30A
vs
Realme C25Y

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 81.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 92.8%
ШИМ (PWM) - 176 Гц
Время отклика - 37 мс
Контрастность - 935:1
Максимальная яркость
Realme Narzo 30A +17%
466 нит
Realme C25Y
399 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 164.5 мм
Ширина 75.9 мм 75 мм
Толщина 9.8 мм 9.1 мм
Вес 205 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми Нарзо 30А и Оппо Реалми C25Y в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Unisoc T610
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 ARM Mali G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц 614 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~71.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Realme Narzo 30A
216228
Realme C25Y +3%
223558
CPU 70271 73473
GPU 39839 43616
Memory 48003 43837
UX 59979 62704
Total score 216228 223558
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 702 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0 Realme UI R
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 150 минут) Да (30% за 31 минут)
Время полной зарядки 4:00 ч. 1:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme Narzo 30A vs Oppo Realme C25Y
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и коммуникации - выбирайте Oppo Realme Narzo 30A, а если производительность, камера и звук – то Oppo Realme C25Y.

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