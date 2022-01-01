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Oppo Realme Narzo 30A против Realme C30

Оппо Реалми Нарзо 30А
VS
Оппо Реалми С30
Oppo Realme Narzo 30A
Oppo Realme C30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2021 года Oppo Realme Narzo 30A с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Oppo Realme C30, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 30A
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 384 и 350 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo Realme C30
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme Narzo 30A
vs
Realme C30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 470 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 82.2%

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 164.1 мм
Ширина 75.9 мм 75.6 мм
Толщина 9.8 мм 8.5 мм
Вес 205 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Realme Narzo 30A
81.7%
Realme C30 +1%
82.2%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми Нарзо 30А и Оппо Реалми С30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Unisoc Tiger T612
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MP1
Частота GPU 1000 МГц 614 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Realme Narzo 30A +22%
220071
Realme C30
180854
CPU 70271 59874
GPU 39839 21805
Memory 48003 45664
UX 59979 52407
Total score 220071 180854
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 4 FPS 2 FPS
Graphics score 702 412
PCMark 3.0 score - 7400
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0 Realme UI Go

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 150 минут) Нет
Время полной зарядки 4:00 ч. 2:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme Narzo 30A vs Oppo Realme C30
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/5.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2021 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Oppo Realme Narzo 30A, а если дисплей и корпус – то Oppo Realme C30.

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