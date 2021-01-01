Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2021 года Oppo Realme Narzo 30A с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Oppo Realme Narzo 30, который имеет процессор Mediatek Helio G95 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.