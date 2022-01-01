Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 мая 2022 года Oppo Realme Narzo 50 Pro с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.81-дюймового Huawei Honor Magic 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.