Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2022 года Oppo Realme Narzo 50 с экраном 6.6" и чипом Mediatek Helio G96, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.