Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2022 года Oppo Realme Narzo 50 с экраном 6.6" и чипом Mediatek Helio G96, против 6.5-дюймового Oppo Realme C30, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.