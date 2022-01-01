Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2021 года Oppo Realme Narzo 50A с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.