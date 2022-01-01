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Oppo Realme Narzo 50A против Realme 9 Pro

Оппо Реалми Нарзо 50А
VS
Оппо Реалми 9 Про
Oppo Realme Narzo 50A
Oppo Realme 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2021 года Oppo Realme Narzo 50A с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 50A
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 48% выше плотность пикселей (400 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (564 против 466 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme Narzo 50A
vs
Realme 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 84.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.6%
Время отклика - 30 мс
Контрастность - 1230:1
Максимальная яркость
Realme Narzo 50A
466 нит
Realme 9 Pro +21%
564 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 164.3 мм
Ширина 75.9 мм 75.6 мм
Толщина 9.6 мм 8.5 мм
Вес 207 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme Narzo 50A
81.7%
Realme 9 Pro +3%
84.4%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми Нарзо 50А и Оппо Реалми 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 619
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~59 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Realme Narzo 50A
215061
Realme 9 Pro +85%
397481
CPU 71602 -
GPU 38759 -
Memory 49369 -
UX 56937 -
Total score 215061 397481
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% 99%
Graphics test 4 FPS 7 FPS
Graphics score 711 1211
PCMark 3.0 score 8775 9593
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Realme UI 2.0 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 150 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:59 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme Narzo 50A
н/д
Realme 9 Pro
19:52 ч.
Время просмотра видео
Realme Narzo 50A
н/д
Realme 9 Pro
21:20 ч.
Время разговора (3G)
Realme Narzo 50A
н/д
Realme 9 Pro
36:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme Narzo 50A vs Oppo Realme 9 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 9 Pro более удачной покупкой.

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