Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2021 года Oppo Realme Narzo 50i с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12 Play, который имеет процессор Unisoc Tiger T610 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.