Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2019 года Oppo Realme Q с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.3-дюймового Oppo Realme 5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.