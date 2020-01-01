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Oppo Realme Q против Realme C3

Оппо Реалми Q
Oppo Realme Q
VS
Оппо Реалми C3
Oppo Realme C3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2019 года Oppo Realme Q с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.5-дюймового Oppo Realme C3, который имеет процессор MediaTek Helio G70 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme Q
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Oppo Realme C3
  • Комплектуется на 965 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4035 мАч
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme Q и Oppo Realme C3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 82.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme Q +7%
516 нит
Realme C3
481 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157 мм 164.4 мм
Ширина 74.2 мм 75 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 184 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme Q +1%
83.6%
Realme C3
82.7%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми Q и Оппо Реалми C3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 MediaTek Helio G70
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360) 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 616 Mali-G52
GPU-ядер - 2
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme Q +15%
410
Realme C3
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme Q +23%
1549
Realme C3
1258
AnTuTu Benchmark 8
Realme Q +28%
223132
Realme C3
174989

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 6 realme UI 1.0
Размер системы из коробки - 11.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4035 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:50 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme Q
16:18 ч.
Realme C3
н/д
Время просмотра видео
Realme Q
13:52 ч.
Realme C3
н/д
Время разговора (3G)
Realme Q
26:41 ч.
Realme C3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme Q vs Oppo Realme C3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (12 МП + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Realme Q
66 дБ
Realme C3
н/д
Музыка
Realme Q
72 дБ
Realme C3
н/д
Звонок
Realme Q
85 дБ
Realme C3
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Чехол
- Пленка на экран
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme Q более удачной покупкой.

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