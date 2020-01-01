Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 октября 2020 года Oppo Realme Q2 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.4-дюймового Oppo Realme 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.