Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 апреля 2021 года Oppo Realme Q3 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G 5G, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.