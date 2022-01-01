Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 апреля 2021 года Oppo Realme Q3 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G 5G, против 6.6-дюймового Oppo Realme 8i, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.