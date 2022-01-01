Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2022 года Oppo Realme Q5 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.7-дюймового Oppo Realme GT Neo 3, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.