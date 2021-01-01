Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 августа 2020 года Oppo Realme V5 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 720 5G, против 6.4-дюймового Oppo Realme V15, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.