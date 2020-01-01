Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года Oppo Realme X с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.