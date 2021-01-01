Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года Oppo Realme X с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.95-дюймового Infinix Note 10 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.