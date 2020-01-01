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Oppo Realme X2 Pro против Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Оппо Реалми X2 Про
Oppo Realme X2 Pro
VS
Асус РОГ Фон 2 ZS660KL
Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 октября 2019 года Oppo Realme X2 Pro с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 2 ZS660KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X2 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (718 против 637 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 41 грамм меньше
Причины выбрать Asus ROG Phone 2 ZS660KL
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
  • На 40% лучшая автономность (132 vs 94 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (749 и 667 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme X2 Pro и Asus ROG Phone 2 ZS660KL

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 80.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme X2 Pro +13%
718 нит
ROG Phone 2 ZS660KL
637 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161 мм 171 мм
Ширина 75.7 мм 77.6 мм
Толщина 8.7 мм 9.5 мм
Вес 199 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Белый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X2 Про и Асус РОГ Фон 2 ZS660KL в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 640
Частота GPU 675 МГц 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI 1.0 ROG UI
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:35 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC Flash Charge (100% за 35 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X2 Pro
13:40 ч.
ROG Phone 2 ZS660KL +14%
15:28 ч.
Время просмотра видео
Realme X2 Pro
17:23 ч.
ROG Phone 2 ZS660KL +47%
25:36 ч.
Время разговора (3G)
Realme X2 Pro
27:13 ч.
ROG Phone 2 ZS660KL +47%
40:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X2 Pro vs Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 125°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP) 2 (48 МП + 13 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4640 x 3488 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ad)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 13 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Realme X2 Pro
82 дБ
ROG Phone 2 ZS660KL +10%
90 дБ
Музыка
Realme X2 Pro
75 дБ
ROG Phone 2 ZS660KL +8%
81 дБ
Звонок
Realme X2 Pro +7%
91 дБ
ROG Phone 2 ZS660KL
85 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и коммуникации - выбирайте Asus ROG Phone 2 ZS660KL, а если камера и корпус – то Oppo Realme X2 Pro.

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