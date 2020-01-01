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Oppo Realme X2 Pro против Huawei P Smart Z

Оппо Реалми X2 Про
Oppo Realme X2 Pro
VS
Хуавей П Смарт Z
Huawei P Smart Z

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 октября 2019 года Oppo Realme X2 Pro с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.59-дюймового Huawei P Smart Z, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X2 Pro
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (718 против 454 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 50 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei P Smart Z
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme X2 Pro и Huawei P Smart Z

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme X2 Pro +58%
718 нит
P Smart Z
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161 мм 163.5 мм
Ширина 75.7 мм 77.3 мм
Толщина 8.7 мм 8.8 мм
Вес 199 граммов 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Белый Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme X2 Pro +1%
84.9%
P Smart Z
84.3%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X2 Про и Хуавей П Смарт Z в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus HiSilicon Kirin 710
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G51 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 675 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme X2 Pro +94%
667
P Smart Z
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme X2 Pro +74%
2456
P Smart Z
1412
AnTuTu Benchmark 8
Realme X2 Pro +148%
476639
P Smart Z
192119

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI Realme UI 1.0 EMUI 9
Размер системы из коробки - 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 50 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:35 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC Flash Charge (100% за 35 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X2 Pro
13:40 ч.
P Smart Z
н/д
Время просмотра видео
Realme X2 Pro
17:23 ч.
P Smart Z
н/д
Время разговора (3G)
Realme X2 Pro
27:13 ч.
P Smart Z
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X2 Pro vs Huawei P Smart Z
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° -
Количество объективов 4 (64 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP) 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4640 x 3488 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 13 12

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Realme X2 Pro
82 дБ
P Smart Z
н/д
Музыка
Realme X2 Pro
75 дБ
P Smart Z
н/д
Звонок
Realme X2 Pro
91 дБ
P Smart Z
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.08 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол TPU

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme X2 Pro более удачной покупкой.

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