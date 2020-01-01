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Oppo Realme X2 Pro против Huawei P30

Оппо Реалми X2 Про
Oppo Realme X2 Pro
VS
Хуавей П30
Huawei P30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 октября 2019 года Oppo Realme X2 Pro с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.1-дюймового Huawei P30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X2 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 13% лучшая автономность (94 vs 83 часов)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3650 мАч
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (718 против 642 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Huawei P30
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Весит на 34 грамма меньше
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (722 и 667 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Realme X2 Pro и Huawei P30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Realme X2 Pro +12%
718 нит
Huawei P30
642 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161 мм 149.1 мм
Ширина 75.7 мм 71.4 мм
Толщина 8.7 мм 7.6 мм
Вес 199 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Белый Светло-голубой, Северное сияние
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Realme X2 Pro
84.9%
Huawei P30 +1%
85.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X2 Про и Хуавей П30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus HiSilicon Kirin 980
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU 675 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme X2 Pro
2456
Huawei P30 +5%
2568
AnTuTu Benchmark 8
Realme X2 Pro +24%
476639
Huawei P30
385217

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI 1.0 EMUI 10
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3650 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:35 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC Flash Charge (100% за 35 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X2 Pro
13:40 ч.
Huawei P30 +1%
13:52 ч.
Время просмотра видео
Realme X2 Pro +6%
17:23 ч.
Huawei P30
16:22 ч.
Время разговора (3G)
Realme X2 Pro +21%
27:13 ч.
Huawei P30
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X2 Pro vs Huawei P30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 7360 x 4912
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4640 x 3488 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 13 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Realme X2 Pro
82 дБ
Huawei P30 +2%
83.6 дБ
Музыка
Realme X2 Pro
75 дБ
Huawei P30 +2%
76.6 дБ
Звонок
Realme X2 Pro +8%
91 дБ
Huawei P30
84.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.85 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран		 - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, батарея и звук - выбирайте Oppo Realme X2 Pro, а если программное обеспечение, коммуникации и корпус – то Huawei P30.

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