Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 октября 2019 года Oppo Realme X2 Pro с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.5-дюймового Oppo A74 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.