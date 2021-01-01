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Oppo Realme X2 Pro против A74 5G

Оппо Реалми X2 Про
VS
Оппо А74 5G
Oppo Realme X2 Pro
Oppo A74 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 октября 2019 года Oppo Realme X2 Pro с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.5-дюймового Oppo A74 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X2 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 48% выше максимальная яркость экрана (698 против 472 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo A74 5G
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme X2 Pro
vs
A74 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED LTPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Realme X2 Pro +48%
698 нит
A74 5G
472 нит

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 162.9 мм
Ширина 75.7 мм 74.7 мм
Толщина 8.7 мм 8.4 мм
Вес 199 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Белый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme X2 Pro +1%
84.9%
A74 5G
83.8%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X2 Про и Оппо А74 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Qualcomm Snapdragon 480 5G
Макс. частота 2960 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 619
Частота GPU 675 МГц 650 МГц
FLOPS ~1036 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme X2 Pro +32%
647
A74 5G
490
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme X2 Pro +52%
2413
A74 5G
1585
AnTuTu Benchmark 7
Realme X2 Pro
391770
A74 5G
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Realme X2 Pro +50%
491441
A74 5G
326789

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI Realme UI 1.0 ColorOS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC Flash Charge (100% за 35 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X2 Pro
13:40 ч.
A74 5G
н/д
Время просмотра видео
Realme X2 Pro
17:23 ч.
A74 5G
н/д
Время разговора (3G)
Realme X2 Pro
27:13 ч.
A74 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X2 Pro vs Oppo A74 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4640 x 3488 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme X2 Pro
91 дБ
A74 5G
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и звук - выбирайте Oppo Realme X2 Pro, а если программное обеспечение и автономность – то Oppo A74 5G.

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