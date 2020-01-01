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Oppo Realme X2 против Apple iPhone SE (2020)

Оппо Реалми X2
Oppo Realme X2
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Oppo Realme X2 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X2
  • Комплектуется на 2179 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 1821 мАч
  • На 1.7" большая диагональ экрана
  • На 78% лучшая автономность (105 vs 59 часов)
  • Тонкие рамки – на 18.9% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1766 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 24% выше плотность пикселей (403 vs 326 PPI)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 56% выше максимальная яркость экрана (669 против 430 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Oppo
  • Стерео динамики
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.9 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme X2
vs
iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 65.4%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 29 мс
Контрастность - 2457:1
Максимальная яркость
Realme X2
430 нит
iPhone SE (2020) +56%
669 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.7 мм 138.4 мм
Ширина 75.2 мм 67.3 мм
Толщина 8.6 мм 7.3 мм
Вес 182 грамма 148 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Синий Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme X2 +29%
84.3%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X2 и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Apple A13 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Apple A13 Bionic GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 575 МГц -
FLOPS ~422 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1766 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme X2
546
iPhone SE (2020) +142%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme X2
1740
iPhone SE (2020) +96%
3419
AnTuTu Benchmark 8
Realme X2
253177
iPhone SE (2020) +83%
464295

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI Realme UI -
Размер системы из коробки 11 ГБ 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 4.0 (67% за 30 минут) Да (55% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч. 2:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X2 +5%
14:08 ч.
iPhone SE (2020)
13:39 ч.
Время просмотра видео
Realme X2 +148%
21:23 ч.
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Realme X2 +199%
30:10 ч.
iPhone SE (2020)
10:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X2 vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6784 x 4711 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme X2
81 дБ
iPhone SE (2020) +6%
86 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2020) более удачной покупкой.

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