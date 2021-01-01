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Oppo Realme X2 против 8s 5G

Оппо Реалми X2
VS
Оппо Реалми 8S 5G
Oppo Realme X2
Oppo Realme 8s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Oppo Realme X2 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8s 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X2
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo Realme 8s 5G
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (603 против 440 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 810
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 642 и 551 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme X2
vs
Realme 8s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 83.9%
Особенности - Always-On Display -
Максимальная яркость
Realme X2
440 нит
Realme 8s 5G +37%
603 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.7 мм 162.5 мм
Ширина 75.2 мм 74.8 мм
Толщина 8.6 мм 8.5 мм
Вес 182 грамма 191 грамм
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Синий Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme X2
84.3%
Realme 8s 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X2 и Оппо Реалми 8S 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G57 MC2
Частота GPU 575 МГц 850 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1766 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme X2
551
Realme 8s 5G +17%
642
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme X2
1747
Realme 8s 5G +48%
2580
AnTuTu Benchmark 7
Realme X2
217268
Realme 8s 5G
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Realme X2
269799
Realme 8s 5G
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 11 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 4.0 (67% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:10 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X2
14:08 ч.
Realme 8s 5G
н/д
Время просмотра видео
Realme X2
21:23 ч.
Realme 8s 5G
н/д
Время разговора (3G)
Realme X2
30:10 ч.
Realme 8s 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X2 vs Oppo Realme 8s 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c -
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6784 x 4711 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme X2
81 дБ
Realme 8s 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Oppo Realme 8s 5G, а если камера – то Oppo Realme X2.

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