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Oppo Realme X3 SuperZoom против Huawei Honor 10

Оппо Реалми X3 SuperZoom
Oppo Realme X3 SuperZoom
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Oppo Realme X3 SuperZoom с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme X3 SuperZoom
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.76" большая диагональ экрана
  • На 39% лучшая автономность (103 vs 74 часов)
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3400 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Стерео динамики
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (512 против 439 нит)
  • Весит на 49 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme X3 SuperZoom
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.9:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 79.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 21.6 мс -
Контрастность 1756:1 1423:1
Максимальная яркость
Realme X3 SuperZoom
439 нит
Honor 10 +17%
512 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 149.6 мм
Ширина 75.8 мм 71.2 мм
Толщина 8.9 мм 7.7 мм
Вес 202 грамма 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Арктический белый, Ледяной синий Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Realme X3 SuperZoom +6%
84.7%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Оппо Реалми X3 SuperZoom и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2960 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 640 Mali G72 MP12
Частота GPU 700 МГц 767 МГц
FLOPS ~1036 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme X3 SuperZoom +71%
2587
Honor 10
1511
AnTuTu Benchmark 8
Realme X3 SuperZoom +122%
496245
Honor 10
223714

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI Realme UI 1.0 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 19 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 55 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Realme X3 SuperZoom +22%
14:06 ч.
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Realme X3 SuperZoom +37%
15:55 ч.
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Realme X3 SuperZoom +56%
33:03 ч.
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Realme X3 SuperZoom vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4616 x 3464
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 124 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 4 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 5760 x 4312
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Realme X3 SuperZoom +4%
88.4 дБ
Honor 10
84.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2020 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
- Наклеенная на экран защитная пленка		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme X3 SuperZoom более удачной покупкой.

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