Oppo Realme X3 SuperZoom против OnePlus Nord 2 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 мая 2020 года Oppo Realme X3 SuperZoom с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Realme X3 SuperZoom
- Камера имеет оптический зум 5x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 43% выше максимальная яркость экрана (624 против 436 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
- Стерео динамики
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 812 и 749 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
87
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
76
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|85.8%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|21.6 мс
|-
|Контрастность
|1756:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.8 мм
|158.9 мм
|Ширина
|75.8 мм
|73.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.3 мм
|Вес
|202 грамма
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Арктический белый, Ледяной синий
|Синий, Серый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|MediaTek Dimensity 1200 5G
|Макс. частота
|2960 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|700 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~1036 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Nord 2 5G +8%
812
Geekbench 5 (многоядерный)
2542
Nord 2 5G +10%
2792
AnTuTu Benchmark 7
396060
AnTuTu Benchmark 8
509402
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11.0)
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
|OxygenOS 11.3
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 55 минут)
|Да (98% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
|0:31 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:06 ч.
Nord 2 5G +16%
16:24 ч.
Время просмотра видео
15:55 ч.
Nord 2 5G +3%
16:02 ч.
Время разговора (3G)
Realme X3 SuperZoom +35%
33:03 ч.
24:55 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8700 x 5800
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 124 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 4 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
- Наклеенная на экран защитная пленка
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук - выбирайте OnePlus Nord 2 5G, а если камера – то Oppo Realme X3 SuperZoom.
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